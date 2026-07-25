ВС РФ ликвидировали полковника СБУ Сиренко во время удара по полигону под Киевом

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован при ударе ВС РФ по полигону в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По имеющимся данным, на территории военного объекта в момент атаки проходила выставка вооружений. Сиренко являлся сотрудником Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны.
В 2018 году Сиренко задерживали по делу о создании организованной преступной группы. На тот момент украинские СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.
Ранее российские войска поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По данным Минобороны РФ, объекты участвовали в производстве ракет. Удары также пришлись по портовой инфраструктуре, которую использовали для хранения топлива для ВСУ.