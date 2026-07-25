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ВС РФ ликвидировали полковника СБУ Сиренко во время удара по полигону под Киевом

Во время удара ВС РФ по полигону под Киевом там проходила выставка вооружений.

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко ликвидирован при ударе ВС РФ по полигону в Киевской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По имеющимся данным, на территории военного объекта в момент атаки проходила выставка вооружений. Сиренко являлся сотрудником Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны страны.

В 2018 году Сиренко задерживали по делу о создании организованной преступной группы. На тот момент украинские СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.

Ранее российские войска поразили предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По данным Минобороны РФ, объекты участвовали в производстве ракет. Удары также пришлись по портовой инфраструктуре, которую использовали для хранения топлива для ВСУ.

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