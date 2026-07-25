Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге не пострадал после атаки БПЛА

Между тем опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. В настоящее время режим беспилотной опасности веден в пяти регионах УрФО. Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на регион отражена, из-за падения обломков случилось возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга.