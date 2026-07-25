Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге не пострадал после атаки БПЛА

В разных СМИ появились кадры от очевидцев с сотрудниками, которых вывели на безопасное расстояние. В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время планируется восстановить работу склада в штатном режиме.
Между тем опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. В настоящее время режим беспилотной опасности веден в пяти регионах УрФО. Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на регион отражена, из-за падения обломков случилось возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Власти региона напоминают, что возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии вы можете по телефону пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области: +7 (343)346−10−32.