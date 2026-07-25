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Логистический центр Wildberries в Екатеринбурге не пострадал после атаки БПЛА

После предпринятой попытки атаки БПЛА на объекты Свердловской области стало известно, что на логистическом объекте компании Wildberries в Екатеринбурге успели провести заблаговременную эвакуацию сотрудников.

Источник: Российская газета

В разных СМИ появились кадры от очевидцев с сотрудниками, которых вывели на безопасное расстояние. В пресс-службе компании уточнили, что в ближайшее время планируется восстановить работу склада в штатном режиме.

Между тем опасность атаки БПЛА в регионе все еще сохраняется. В настоящее время режим беспилотной опасности веден в пяти регионах УрФО. Одна из предпринятых попыток атаки БПЛА на регион отражена, из-за падения обломков случилось возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга.

Власти региона напоминают, что возможны попытки распространения фейковых фото и видео с целью посеять панику. Перепроверить информацию о чрезвычайной ситуации или происшествии вы можете по телефону пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области: +7 (343)346−10−32.

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