В соседнем с Новосибирском Омске объявили беспилотную опасность

В Омской области, соседней с Новосибирском, снова объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко со ссылкой на данные Министерства обороны России.
«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал глава региона.
Объявление о беспилотной опасности прозвучало в день, когда в Омск прибывают два президента — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Главы государств проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Также Путин примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.