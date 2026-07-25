В соседнем с Новосибирском Омске объявили беспилотную опасность

Объявление о беспилотной опасности прозвучало в день, когда в Омск прибывают два президента — Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Главы государств проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана. Также Путин примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.