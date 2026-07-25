Что известно об атаке ВСУ на Екатеринбург 25 июля: пожар и пострадавшие

В пригороде Екатеринбурга минувшим утром отразили попытку атаки ВСУ. В Чкаловском районе из‑за падения обломков БПЛА загорелась стоянка — огонь охватил 300 квадратных метров.
Подробности — в материале ural.aif.ru.
О ситуации рассказали первые лица региона. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил:
«Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. В результате падения обломков произошло возгорание на прилегающей территории. К счастью, пострадавших нет».
Полпред отдельно обратился к жителям Урала: он настоятельно попросил не выкладывать в сеть фото и видео с мест происшествий. По его словам, такие кадры могут сыграть на руку противнику. Тем, кто заметит дрон в небе стоит не снимать его на видео, а сразу же звонить на 112.
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет», — сообщил глава региона.
Сейчас на месте работают специалисты, угрозы распространения огня нет. При этом опасность новых атак сохраняется. Денис Паслер призвал уральцев сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры, — отметил губернатор в соцсетях. — Важно сохранять спокойствие и бдительность».
Он также предупредил: в целях безопасности в регионе могут временно ограничивать связь и мобильный интернет.
Кроме того, по сообщению пресс-службы маркетплейса, из склада, рядом с которым упал БПЛА, эвакуация сотрудников была проведена ранее, логистический объект не пострадал.
Также пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики сообщила, что Чемпионат России временно приостановлен, в связи с атакой БПЛА.
«Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет», — отметили в соцсетях представители ВФЛА.
Режим «Беспилотная опасность» действует сразу в пяти регионах УрФО. На Среднем Урале его ввели 25 июля в 8:42. Власти просят жителей быть бдительными и не поддаваться панике: экстренные службы держат ситуацию под контролем.