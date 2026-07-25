Что известно об атаке ВСУ на Екатеринбург 25 июля: пожар и пострадавшие

Полпред отдельно обратился к жителям Урала: он настоятельно попросил не выкладывать в сеть фото и видео с мест происшествий. По его словам, такие кадры могут сыграть на руку противнику. Тем, кто заметит дрон в небе стоит не снимать его на видео, а сразу же звонить на 112.