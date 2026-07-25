Беспилотная опасность в Омске 25 июля. Последние новости

Суммы штрафов существенно увеличены. Для физических лиц они могут достигать 5 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей. В правительстве подчёркивают, что такие меры необходимы, чтобы исключить утечки информации, способные привести к серьёзным последствиям. В отдельных случаях нарушение может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.