Беспилотная опасность в Омске 25 июля. Последние новости

В Омске снова объявили беспилотную опасность. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своём канале в 13.12 минут. Однако, спустя 30 минут Виталий Хоценко заявил об отмене беспилотной опасности. Это уже четвёртое подобное происшествие в регионе с начала лета.
Всё о БПЛА — в материале omsk.aif.ru.
Четвёртая атака.
Ранее мы сообщали, что 6 июля Омск столкнулся с беспилотной угрозой. В третий раз за месяц жители Нефтяников услышали сирены, небо над городом закрыли, а несколько рейсов ушли на запасные аэродромы. Силы ПВО сбили вражеские дроны, но нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла. К счастью, обошлось без жертв. Режим опасности длился рекордные шесть часов — самое долгое БПЛА-предупреждение в истории региона.
Как отличить настоящее оповещение от фейка.
Достоверность сообщения можно проверить по нескольким признакам. SMS‑оповещения от МЧС всегда приходят с идентификатора «RSCHS». Кроме того, информация публикуется на официальных ресурсах ведомства и в верифицированных аккаунтах губернатора. В общественных местах подтверждением служат звуковые сигналы сирен. Сообщения из непроверенных источников рекомендуется игнорировать.
Что делать при сигнале тревоги.
Главное — действовать спокойно и без промедления. Если вы находитесь дома, следует отключить газ и электроприборы, не пользоваться лифтом и переместиться во внутреннюю комнату без окон — например, в ванную или гардеробную. Важно держаться подальше от оконных проёмов и витрин.
На улице необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее капитальное здание либо спуститься в подземный переход. Водителям рекомендуется остановить автомобиль, покинуть его и проследовать в укрытие. Оптимальными местами считаются подвалы, паркинги и помещения с бетонными стенами.
Штрафы и ограничения: что запрещено в период тревоги.
В регионе ужесточены меры ответственности за нарушение установленных ограничений. В частности, действует запрет на фото‑ и видеосъёмку, а также на распространение в интернете любых сведений, позволяющих определить местоположение беспилотников, маршруты их движения, места падения либо работу систем ПВО. Это касается всех соцсетей и мессенджеров.
Суммы штрафов существенно увеличены. Для физических лиц они могут достигать 5 тысяч рублей, для должностных — до 50 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей. В правительстве подчёркивают, что такие меры необходимы, чтобы исключить утечки информации, способные привести к серьёзным последствиям. В отдельных случаях нарушение может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.
При обнаружении обломков беспилотника категорически запрещено приближаться к ним. Необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и незамедлительно сообщить в экстренные службы по номеру 112.
Укрытия в Омске.
Информацию о местах укрытия можно получить из открытых источников. На официальном портале мэрии Омска размещена интерактивная карта оборудованных укрытий. По поручению главы региона защитные сооружения регулярно проверяют и приводят в надлежащее состояние. Кроме того, в подъездах жилых домов размещаются памятки с инструкциями на случай тревоги.
Об отмене режима оповещения сообщат через те же официальные каналы: сайт МЧС, аккаунты губернатора и систему РСЧС. Жителей просят следить за новостями и использовать только проверенные источники информации.