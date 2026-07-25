Полпред Жога призвал жителей Екатеринбурга не публиковать кадры последствий атаки БПЛА

Преступный киевский режим совершил попытку атаки по гражданскому объекту в пригороде Екатеринбурга. Призываю жителей Урала не публиковать кадры последствий атак беспилотников. Каждое такое видео или фото — это информация, которая может быть использована против России.
Также он уточнил, что режим беспилотной опасности сейчас введен не только в Свердловской, но и в Челябинской, Курганской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Губернатор Денис Паслер ранее сообщил, что в Екатеринбурге в результате сегодняшнего падения обломков БПЛА произошел пожар на стоянке.