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Чемпионат России по легкой атлетике на Урале приостановлен из-за атаки БПЛА

В Екатеринбурге временно приостановили чемпионат России по легкой атлетике, который стартовал 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Причиной стала атака БПЛА 25 июля на Свердловскую область. Об этом рассказали в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики.

— Чемпионат России временно приостановлен в связи с атакой БПЛА. Безопасность всех участников: спортсменов, зрителей, тренеров, судей — главный приоритет, — пояснили в федерации.

Отмечается, что о возобновлении соревнований всем зрителям и участникам сообщат дополнительно.

Напомним, что атаке БПЛА подвергся Екатеринбург. Обломки беспилотника упали на стоянку в Чкаловском районе, из-за чего начался пожар возле складов Wildberries. На текущий момент в Свердловской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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