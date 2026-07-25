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В Омской области отменили беспилотную опасность 25 июля

Режим действовал чуть меньше часа.

Источник: Om1 Омск

В Омской области 25 июля объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

Напомним, что режим ввели сегодня в 12:56 часов. Он продлился чуть меньше часа — до 13:42 этого же дня. Это четвёртый случай объявления особого режима в Омской области.

Ранее беспилотную опасность в Омске объявляли 10 июня, 1 июля и 6 июля.

В субботу, 25 июля, в Омске проводится форум Россия — Казахстан, участие в котором принимают президенты обеих стран. Ранее сообщалось, что перед пленарным заседанием Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут отдельную встречу. Стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия России и Казахстана.