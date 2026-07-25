Буданов* сделал внезапное заявление после нового удара ВС России

«В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый…» — цитирует его издание «Страна.ua».