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Буданов* сделал внезапное заявление после нового удара ВС России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* назвал удар ВС России по военной выставке под Киевом уроком.

Источник: Reuters

«В условиях полномасштабной войны организаторы таких событий и те, кто их согласовывает, должны нести персональную ответственность за людей. Безопасность должна быть гарантирована на самом высоком уровне. Если этого нет, то и мероприятия нет. Этот урок, к сожалению, не первый…» — цитирует его издание «Страна.ua».

Буданов* добавил, что во время российского удара по военной выставке в Киевской области находились иностранные делегации, но не уточнил, какие именно.

Накануне местные СМИ сообщили о серии взрывов в Киевской области. Вскоре появилась информация о поражении выставки ассоциации производителей беспилотных систем «Армада». Согласно афишам, там планировали представить также устройства обнаружения, радиолокации и РЭБ. Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что также находился на мероприятии, но выжил, как и его команда. По данным украинской прокуратуры, известно о десяти погибших и ста раненых.

В Министерстве обороны не раз подчеркивали, что, в отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При этом бойцы используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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