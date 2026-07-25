Омичи получили СМС о беспилотной опасности с большим опозданием

Омичи получили СМС-оповещение об угрозе опасности БПЛА уже после отбоя.
Напомним, режим ввели сегодня, 25 июля 2026 года, в 12:56. Он продлился чуть меньше часа. Об отмене губернатор Виталий Хоценко сообщил в 13:42. Однако уже после этого жителям региона стали поступать СМС-уведомления от РСЧС Омской области о беспилотной опасности, чем озадачили омичей.
Напомним, сегодня особый режим тревоги в Омской области объявили уже в четвёртый раз. Ранее беспилотную опасность объявляли 10 июня, 1 июля и 6 июля. В прошлые разы СМС так же приходили с большой задержкой.
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