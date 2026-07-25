Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ

В Евпатории такой центр с 10.00 до 20.00 работает на проспекте Ленина, 2. Еще два центра — на пр. Победы, 31 и в микрорайоне Исмаил-бей на ул. 51-й Армии, 36 (школа № 18, старый корпус) — открыты с 10.00 до 18.00.