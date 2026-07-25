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Нет света и воды: что происходит в Евпатории после атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Электроснабжение Евпатории и трех прибрежных поселков полностью отсутствует после очередных ударов ВСУ, ремонтные работы ведутся круглосуточно, вода подается с минимальным давлением. Об этом сообщил глава администрации города Евпатории Виталий Оганесян.

Источник: РИА "Новости"

Утром 25 июля в «Крымэнерго» сообщили, что в ночь на субботу ВСУ атаковали электросетевую инфраструктуру Крыма, из-за чего в ряде регионов, в частности на северо-западе полуострова, нет света.

По словам Оганесяна, электроснабжение отсутствует в Евпатории, а также поселках Мирное Заозерное и Новоозерное.

«По причине отсутствия электроснабжения вода подается с минимальным давлением. В многоэтажных домах, где есть такая возможность, управляющими компаниями обеспечен доступ для набора воды», — добавил он.

В городе и поселках работают центры содействия населению, подчеркнул Оганесян.

В Евпатории такой центр с 10.00 до 20.00 работает на проспекте Ленина, 2. Еще два центра — на пр. Победы, 31 и в микрорайоне Исмаил-бей на ул. 51-й Армии, 36 (школа № 18, старый корпус) — открыты с 10.00 до 18.00.

В это же время работают центры содействия в поселках Новоозерное (ул. Героев-Десантников, 3), Мирный (ул. Сырникова, 25) и Заозерное (ул. Садовая, 1).

Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме. Благодарю всех евпаторийцев и гостей города за терпение и понимание.

написал Оганесян

Ранее Оганесян сообщил, где в Евпатории есть бензин в свободной продаже.

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