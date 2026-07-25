ВСУ потеряли до 215 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск Донецкой Народной Республики.
«Потери противника составили до 215 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», — добавили в ведомстве.