ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,5 тыс. военных

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 480 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 265 военнослужащих, «Запад» — до 215, «Южная» — свыше 200, «Центр» — до 385, «Восток» — до 365, «Днепр» — более 50 военных.
Группировки «Север», «Запад», «Южная».
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов УЛАНОВО, САДКИ и РЫЖЕВКА Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия и станцию контрбатарейной борьбы RADA.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Синиха, Хомино, Высшее Соленое, Березовое, Нечволодовка, Ольговка, Подлиман Харьковской области и Святогорск ДНР. Потери противника составили боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николаевка, Никоноровка, Славянск, Николайполье и Ореховатка ДНР. За сутки противник потерял пять боевых бронированных машин и 27 автомобилей.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое ДНР и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области. Противник потерял бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области. Уничтожено 10 автомобилей.