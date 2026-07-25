ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,5 тыс. военных

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов УЛАНОВО, САДКИ и РЫЖЕВКА Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Устиновка, Светличное, Радьково и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два орудия и станцию контрбатарейной борьбы RADA.