ВСУ потеряли до 385 военных в зоне действий «Центра» за сутки

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.