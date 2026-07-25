«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дружковка, Доброполье, Шевченко, Красноярское, Сергеевка, Светлое Донецкой Народной Республики и Новониколаевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.
ВСУ потеряли до 385 военных в зоне действий «Центра» за сутки
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделения группировки "Центр, заняв более выгодные тактические рубежи, уничтожили за сутки до 385 военных ВСУ, три боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило субботу Минобороны РФ.
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