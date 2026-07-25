ВСУ потеряли до 365 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 365 военных, сообщило Минобороны РФ.