ВСУ потеряли до 365 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области.
«Противник потерял до 365 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в ведомстве.