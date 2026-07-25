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ВСУ потеряли до 365 боевиков в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли около 365 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Великомихайловка, Коммунаровка, Васильковка, Гавриловка Днепропетровской области, Любицкое, Новосолошино, Никольское и Зарница Запорожской области.

«Противник потерял до 365 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в ведомстве.

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