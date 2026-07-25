ВС России ударом «Герани» поразили балкер в Черном море, используемый ВСУ

«Расчетом войск беспилотных систем по обнаруженному в акватории сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА “Герань-4 Сикер”. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.