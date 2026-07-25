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ВС России ударом «Герани» поразили балкер в Черном море, используемый ВСУ

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России ударом «Герани» поразили в Черном море балкер, используемый для доставки военных грузов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«Расчетом войск беспилотных систем по обнаруженному в акватории сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА “Герань-4 Сикер”. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник «Герань-4 Сикер» поражает судно типа «балкер» в акватории Черного моря.

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