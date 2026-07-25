ВСУ потеряли более 50 боевиков в зоне действий «Днепра» за сутки

«Уничтожено более 50 военнослужащих и десять автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Веселянка Запорожской области.
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