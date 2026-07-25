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В Черном море разбит балкер с военным грузом для ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Украинский балкер с военным грузом для боевиков разбит ударом «Герани» в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетом войск беспилотных систем по обнаруженному в акватории сухогрузу был нанесен удар с применением реактивного БПЛА “Герань-4 Сикер”. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было зафиксировано поражение судна, использовавшегося для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве сообщили об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.

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