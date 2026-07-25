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Беспилотники упали в соседнем с Омском регионе

Режим беспилотной опасности действовал в Омской области чуть меньше часа.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 25 июля 2026 года, в ряде российских регионов, в том числе в Омской области, действовал режим беспилотной опасности. Напомним, режим ввели в 12:56, и он продлился чуть меньше часа — до 13:42.

Позднее стало известно, что атака БПЛА произошла в соседнем регионе — в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, во время падения беспилотника произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сегодня жители Тюмени празднуют День города, но из-за атаки БПЛА массовые мероприятия отменили, всех просят оставаться дома.

Напомним также, что 10 июня во время атаки дронов в нашем городе также был причинён ущерб омскому НПЗ.

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