Власти Кронштадта опубликовали адреса бетонных укрытий на случай атаки БПЛА

Власти напомнили жителям, что при угрозе БПЛА, если они находятся на улице, следует укрыться в ближайшем здании или воспользоваться специальными бетонными укрытиями.
Сейчас они расположены по адресам:
Кронштадтское шоссе, западнее д. 21 (примерно 100 м от остановки общественного транспорта в 19 квартале на выезд из Кронштадта);
Кронштадтское шоссе у д. 5−9 (парковка нового общественного пространства, напротив 16-го квартала);
Ул. Зосимова у сквера «Инчхон»;
Якорная площадь (вход на площадь со стороны Коммунистической ул.);
Пересечение ул. Гидростроителей и ул. Станюковича;
Пересечение ул. Литке и ул. Станюковича;
Макаровская ул. (напротив Петровского парка).
В администрации также сообщили, что оповещения об угрозе беспилотников рассылаются через СМС от RSCHS, а оперативная информация публикуется на официальных страницах района во «ВКонтакте» и MAX.
Если в небе замечен объект, похожий на беспилотник, жителей просят сообщить об этом по телефонам 112 или 102.