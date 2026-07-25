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Власти Кронштадта опубликовали адреса бетонных укрытий на случай атаки БПЛА

Глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов опубликовал адреса бетонных укрытий, которые установлены в городе как дополнительная мера безопасности на случай атак беспилотников.

Источник: Андрей Кононов в Telegram

Власти напомнили жителям, что при угрозе БПЛА, если они находятся на улице, следует укрыться в ближайшем здании или воспользоваться специальными бетонными укрытиями.

Сейчас они расположены по адресам:

Кронштадтское шоссе, западнее д. 21 (примерно 100 м от остановки общественного транспорта в 19 квартале на выезд из Кронштадта);

Кронштадтское шоссе у д. 5−9 (парковка нового общественного пространства, напротив 16-го квартала);

Ул. Зосимова у сквера «Инчхон»;

Якорная площадь (вход на площадь со стороны Коммунистической ул.);

Пересечение ул. Гидростроителей и ул. Станюковича;

Пересечение ул. Литке и ул. Станюковича;

Макаровская ул. (напротив Петровского парка).

В администрации также сообщили, что оповещения об угрозе беспилотников рассылаются через СМС от RSCHS, а оперативная информация публикуется на официальных страницах района во «ВКонтакте» и MAX.

Если в небе замечен объект, похожий на беспилотник, жителей просят сообщить об этом по телефонам 112 или 102.

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