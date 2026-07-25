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Беспилотная опасность объявлена в девяти районах Краснодарского края

В Краснодарском крае 25 июля в 15:30 объявили беспилотную опасность. По информации ГУ МЧС России по региону, угроза атаки БПЛА существует в девяти районах: сигнал действует на территории Темрюкского, Крымского, Абинского и Северского районов, а также в Туапсинском округе, Анапе, Новороссийске, Геленджике и Горячем Ключе.

Источник: Коммерсантъ

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и укрыться в заглубленном помещении — подвале или на подземной парковке. Тем, кто находится в квартире, следует держаться подальше от окон: наиболее безопасными считаются коридор, ванная, туалет и кладовая. При получении сигнала на улице нужно зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку. Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено.

При обнаружении фрагментов дронов или подозрительных предметов нельзя приближаться к ним и прикасаться — о находках необходимо сообщить по номеру экстренных служб 112. Съемка и публикация фото и видео работы ПВО также запрещены.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 25 июля средства ПВО уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией России, в том числе над Краснодарским краем. По данным ведомства, попытку атаки беспилотниками самолетного типа пресекали с 20:00 24 июля до 8:00. Дроны также были сбиты над Крымом, Ростовской областью и акваторией Азовского моря.

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