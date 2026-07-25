Беспилотная опасность объявлена в девяти районах Краснодарского края

Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и укрыться в заглубленном помещении — подвале или на подземной парковке. Тем, кто находится в квартире, следует держаться подальше от окон: наиболее безопасными считаются коридор, ванная, туалет и кладовая. При получении сигнала на улице нужно зайти в цоколь ближайшего здания, подземный переход или на подземную парковку. Использовать автомобиль в качестве укрытия запрещено.