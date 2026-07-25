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ВС России поразили сухогруз и десантный катер в порту Николаева

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сухогруз, доставивший грузы для ВСУ, и десантный катер CV-90 ВМС Украины поражены ударами в порту Николаева, сообщило в субботу Минобороны России.

Источник: Reuters

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены в порту “Николаев” (государственное предприятие “Николаевский морской торговый порт”) — сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины», — говорится в сообщении.

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