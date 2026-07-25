ВС России поразили сухогруз и десантный катер в порту Николаева

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА поражены в порту “Николаев” (государственное предприятие “Николаевский морской торговый порт”) — сухогруз, доставивший грузы, предназначенные для ВСУ, и быстроходный десантный катер CV-90 ВМС Украины», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше