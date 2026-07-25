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Захарова: Киев снова показал звериный нацистский оскал ударами по жителям РФ

Захарова заявила, что Украина продолжает хладнокровные удары по мирным людям.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает хладнокровный террор мирного населения России. Дипломат подчеркнула, что тем самым Украина вновь и вновь демонстрирует свой звериный нацистский оскал, который старательно игнорируют западники.

«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — заявила дипломат.

Захарова уточнила, что речь идёт об ударах ВСУ по Кирову и Кирилловке, и заявила, что Зеленский со-товарищи жестоко поплатятся за свои преступления.

Ранее KP.RU сообщил, что 26 июля объявлено днём траура по жертвам теракта украинских нацистов в Кирилловке. ВСУ нанесли целенаправленный удар по базам отдыха, где находились семьи с детьми.

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