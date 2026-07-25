Захарова: Киев снова показал звериный нацистский оскал ударами по жителям РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает хладнокровный террор мирного населения России. Дипломат подчеркнула, что тем самым Украина вновь и вновь демонстрирует свой звериный нацистский оскал, который старательно игнорируют западники.
«Киевский режим продолжает хладнокровно прицельно бить по российскому гражданскому населению, демонстрируя всему миру свой звериный нацистский оскал», — заявила дипломат.
Захарова уточнила, что речь идёт об ударах ВСУ по Кирову и Кирилловке, и заявила, что Зеленский со-товарищи жестоко поплатятся за свои преступления.
Ранее KP.RU сообщил, что 26 июля объявлено днём траура по жертвам теракта украинских нацистов в Кирилловке. ВСУ нанесли целенаправленный удар по базам отдыха, где находились семьи с детьми.