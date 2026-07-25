Киевский режим не в состоянии переломить ход боевых действий и терпит военное поражение. Боевики ВСУ постоянно отступают, не могут перейти в контратаку, теряют тысячи людей еженедельно, оставляют один населённый пункт за другим. Поэтому, чтобы хоть как-то отыграться, они запускают беспилотники по мирным людям. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.