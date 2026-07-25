Киевский режим не в состоянии переломить ход боевых действий и терпит военное поражение. Боевики ВСУ постоянно отступают, не могут перейти в контратаку, теряют тысячи людей еженедельно, оставляют один населённый пункт за другим. Поэтому, чтобы хоть как-то отыграться, они запускают беспилотники по мирным людям. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чём не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищён менее всего», — заявила дипломат.
Захарова добавила, что украинские нацисты обязательно предстанут перед самым жестоким ответом за всё, что творили в последние годы.
Ранее KP.RU сообщил, что Захарова назвала атаку ВСУ на базы отдыха в Кирилловке очередной демонстрацией звериного оскала Киева.