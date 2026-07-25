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Первый котёл Драпатого: Сотни боевиков ВСУ попали в окружение под Константиновкой

ВСУ угодили в первый котел при новом главкоме Драпатом.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные формирования Украины попали в первый «котел» при недавно назначенном на пост главкома ВСУ Михаиле Драпатом. Российские войска окружили под Константиновкой в ДНР около тысячи боевиков сразу из двух бригад. Об этом сообщил канал Mash.

«Между Константиновкой и Часовым Яром — в районе Николаевки, Червоного и Подольского — почти захлопнулось кольцо вокруг подразделений 18-й и 24-й бригад ВСУ», — говорится в публикации.

По данным издания, часть боевиков из них держала оборону со стороны Часова Яра, другая — прикрывала Константиновку, однако отойти к Дружковке не успела.

Канал напомнил, что военная карьера Драпатого также началась с котла — в 2014 году его подразделение оказалось в окружении во время боев под Изварино, в так называемом Южном или Должанском мешке.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ иронично отреагировали на смену главкома ВСУ. Ведомство опубликовало шутливое сообщение, обыгрывающее фамилию Драпатого.

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