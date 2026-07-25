В зоне СВО погиб 56-летний житель Прикамья Владимир Шубин

Владимир Шубин родился 6 июня 1970 года в селе Баклуши. Учился в местной школе, затем поступил в ПТУ № 74. Осенью 1988 года ушел в армию, служил во внутренних войсках. После службы работал в совхозе «Советский», а в последние годы — на пилораме.