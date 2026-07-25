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В зоне СВО погиб 56-летний житель Прикамья Владимир Шубин

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 26 июля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Большесосновского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в зоне проведения СВО Шубина Владимира Александровича. Последний бой земляк принял 4 января 2026 года.

Владимир Шубин родился 6 июня 1970 года в селе Баклуши. Учился в местной школе, затем поступил в ПТУ № 74. Осенью 1988 года ушел в армию, служил во внутренних войсках. После службы работал в совхозе «Советский», а в последние годы — на пилораме.

Прощание с погибшим земляком состоится 26 июля с 12:00 в Доме культуры села Баклуши.