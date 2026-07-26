Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв — двое детей. Еще трое — пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших — до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.