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Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. 146 украинских беспилотников в течение субботы сбиты над Крымом, Азовским морем и другими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Удары отражались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.

В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв — двое детей. Еще трое — пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших — до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.

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