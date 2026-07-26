Над Крымом и Азовским морем сбили беспилотники ВСУ

Удары отражались в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение ночи над регионами сбили 328 беспилотников. В Ростовской области пять человек получили ранения при массированном ударе украинских беспилотников и ракет в ночь на 25 июля, сообщал утром в субботу губернатор региона Юрий Слюсарь.
В Запорожской области ВСУ ночью ударили по туристическим базам в поселке Кирилловка под Мелитополем. Изначально было известно о 8 погибших и 14 раненых. Среди жертв — двое детей. Еще трое — пострадали. Позже число жертв увеличилось до 12 человек, а пострадавших — до 19. Спасательные работы на месте атаки завершены.