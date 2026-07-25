Боевые действия в ходе специальной военной операции могут прекратиться до конца суток, если Киев примет необходимые для этого решения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Условия для остановки конфликта излагал МИД России два года назад, подчеркнул политик.
«Они понятные, последовательные. Поэтому это все может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — подчеркнул Песков.
Однако с учетом заявлений, которые поступают из Киева, пока заморозка или окончание боев невозможны, считает пресс-секретарь президента. Для России важно достичь целей, которые были поставлены.
Ранее представитель Кремля прокомментировал предложение президента Казахстана заморозить конфликт на Украине. Лидер России Владимир Путин ответил своему коллеге и подробно рассказал о ходе спецоперации.