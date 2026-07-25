«На месте работают собаки»: в данных о жертвах удара по выставке БПЛА под Киевом усомнились

Украинская журналистка Юлия Кириенко считает, что власти страны занизили данные по погибшим при ударе по полигону под Киеву, где проходила выставка беспилотников ВСУ и западных стран.
Напомним, накануне стало известно об ударе Вооруженных сил России по выставке БПЛА в пригороде Киева. На демонстрацию собрали командование ВСУ, зарубежных инвесторов и разработчиков БПЛА, которые устраивают теракты в России. Удар пришелся на момент, когда они были в павильонах, отмечало Минобороны России.
Украинские власти заявляли о 10 погибших и 100 пострадавших среди находившихся на месте. Юлия Кириенко, однако, заявляет, что эти данные неполные. По словам журналистки, на полигоне работают кинологи с собаками, которые ищут останки погибших.
«Потому что, когда прилетает ракета (а их было две-три) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы. Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку», — отмечает Кириенко.
Как ранее сообщало KP.RU, организатора выставки по итогу задержали. Что происходит на Украине после удара Вооруженных сил Российской Федерации — читайте в колонке Александра Гришина.