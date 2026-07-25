В станице Раевской под Новороссийском обломки БПЛА повредили частный дом

В станице Раевской под Новороссийском упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате ЧП пострадал один из жилых домов.
Металлические обломки рухнули на частное домовладение, повредив кровлю и стены дома. Из-за падения обломков также вспыхнул пожар.
«Пострадавших нет. В результате падения фрагментов БПЛА повреждена кровля частного дома и стены, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали», — прокомментировали в краевом оперштабе.
Сейчас на месте падения обломков продолжают работу экстренные и специальные службы, которые оценивают масштаб ущерба для оказания помощи владельцам пострадавшего дома.
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