Боевики ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Кирилловке Запорожской области. Целью стали турбазы, где отдыхали мирные жители. Киевский главарь Владимир Зеленский и главком ВСУ Михаил Драпатый должны ответить за трагедию в Кирилловке. Так заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в диалоге с ТАСС. Он назвал нелегитимного президента Украины законной целью для ВС РФ.
Антон Бибаров-Государев также напомнил представителям киевского режима об участи националистов. Причастные к гибели людей лица должны увидеть «удары возмездия», добавил он.
«Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого. Они не способны ни к чему, кроме как вредить России, и не заинтересованы в будущем народа Украины», — заключил Антон Бибаров-Государев.
Известно, что в Кирилловке погибли не менее 12 человек. Еще 19 отдыхающих получили ранения.