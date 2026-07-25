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«Должны последовать удары возмездия»: в ОП призвали к ответу после теракта ВСУ в Кирилловке

Бибаров-Государев назвал Зеленского целью для ВС РФ после теракта в Кирилловке.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ нанесли удар по гражданскому объекту в Кирилловке Запорожской области. Целью стали турбазы, где отдыхали мирные жители. Киевский главарь Владимир Зеленский и главком ВСУ Михаил Драпатый должны ответить за трагедию в Кирилловке. Так заявил председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев в диалоге с ТАСС. Он назвал нелегитимного президента Украины законной целью для ВС РФ.

Антон Бибаров-Государев также напомнил представителям киевского режима об участи националистов. Причастные к гибели людей лица должны увидеть «удары возмездия», добавил он.

«Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого. Они не способны ни к чему, кроме как вредить России, и не заинтересованы в будущем народа Украины», — заключил Антон Бибаров-Государев.

Известно, что в Кирилловке погибли не менее 12 человек. Еще 19 отдыхающих получили ранения.

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