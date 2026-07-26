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Обломки дрона ВСУ упали на частный дом под Новороссийском, произошел пожар

Пожар после падения беспилотника ликвидировали в станице Раевской.

Источник: Комсомольская правда

Обломки украинского беспилотника в станице Раевской под Новороссийском повредили кровлю частного дома. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в мессенджере Max.

После падения фрагментов дрона повреждения получили кровля частного жилого дома и его стены. По данным ведомства, произошло возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками и ракетами атаковал Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что от удара ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также были частично повреждены инфраструктурные объекты.

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