Обломки дрона ВСУ упали на частный дом под Новороссийском, произошел пожар

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками и ракетами атаковал Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что от удара ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также были частично повреждены инфраструктурные объекты.