Обломки дрона ВСУ упали на частный дом под Новороссийском, произошел пожар

Обломки украинского беспилотника в станице Раевской под Новороссийском повредили кровлю частного дома. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Обломки беспилотников упали в станице Раевской под Новороссийском. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в мессенджере Max.
После падения фрагментов дрона повреждения получили кровля частного жилого дома и его стены. По данным ведомства, произошло возгорание, которое оперативно удалось ликвидировать.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим беспилотниками и ракетами атаковал Ростовскую область. Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что от удара ВСУ пострадали пять мирных жителей. Также были частично повреждены инфраструктурные объекты.