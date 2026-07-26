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В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели ночью 26 июля в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 26 июля в украинской столице объявили воздушную опасность. В Киеве прогремело несколько взрывов. Как пишет местное издание «Страна», в городе начался мощный пожар.

Взрывы услышали около полуночи по московскому времени. Затем издание опубликовало серию снимков, свидетельствующих о пожаре. В Киеве по-прежнему действует режим воздушной опасности.

Сирены также звучат в Житомирской, Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Днем ранее ВС РФ атаковали выставку БПЛА на полигоне в Киеве. Мирных граждан на мероприятии не было. Целями стали специалисты, разработчики, производители БПЛА и средств РЭБ. Ранены порядка сотни человек, около десяти участников сборища ликвидированы.

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