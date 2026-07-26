В Киеве прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В ночь на 26 июля в украинской столице объявили воздушную опасность. В Киеве прогремело несколько взрывов. Как пишет местное издание «Страна», в городе начался мощный пожар.
Взрывы услышали около полуночи по московскому времени. Затем издание опубликовало серию снимков, свидетельствующих о пожаре. В Киеве по-прежнему действует режим воздушной опасности.
Сирены также звучат в Житомирской, Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Днем ранее ВС РФ атаковали выставку БПЛА на полигоне в Киеве. Мирных граждан на мероприятии не было. Целями стали специалисты, разработчики, производители БПЛА и средств РЭБ. Ранены порядка сотни человек, около десяти участников сборища ликвидированы.