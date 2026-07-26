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Путин поздравил военных моряков с Днём ВМФ

Путин в поздравлении с Днём ВМФ отметил, что военные моряки и учёные позволили России обрести статус великой морской державы.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских граждан, включая служащих ВМФ, с Днём Военно-морского флота.

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России, сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу», — сказал он в соответствующем видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер выразил благодарность военным морякам за службу и указал на их вклад в укрепление морской мощи страны. Глава государства отметил, что ВМФ и учёные позволили России обрести статус великой морской державы.

Путин напомнил, что РФ омывается 13 морями. В связи с этим, как подчеркнул он, ВМФ играет важнейшую роль в обеспечении безопасности страны. Президент обратил внимание, что военно-морские силы России постоянно развиваются. По его словам, также повышаются профессиональные качества представителей флота.

Помимо этого, глава государства упомянул об участии военных моряков в спецоперации.

«Навыки наших морпехов, их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции», — отметил президент.

День ВМФ отмечается в России каждый год в последнее воскресенье июля.

Напомним, ранее главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил, что морская авиация Военно-морского флота РФ активно участвует в решении боевых задач спецоперации и сыграла важную роль в освобождении Мариуполя.