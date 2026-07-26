Путин поздравил военных моряков с Днём ВМФ

«Товарищи матросы, старшины, мичманы и офицеры, уважаемые граждане России, сегодня наша страна чествует свой доблестный военно-морской флот и всех, кто в разные годы, эпохи создавал его славу», — сказал он в соответствующем видеообращении, которое опубликовано на сайте Кремля.