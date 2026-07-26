«Актриса, солдат и глава медиа»: снимавшаяся в сериале «Пончик Люся» Бурковская собирает деньги «Азову»*

Между тем украинские боевики попали в первый «котел» при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом. Российские войска окружили формирования под Константиновкой в ДНР. В «котле» оказались порядка 2 тысяч солдат ВСУ. Они находятся между Константиновкой и Часовым Яром.