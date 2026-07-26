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«Актриса, солдат и глава медиа»: снимавшаяся в сериале «Пончик Люся» Бурковская собирает деньги «Азову»*

Актриса Бурковская из сериала «Пончик Люся» занималась сбором средств «Азову»*

Источник: Комсомольская правда

Актриса Рита Бурковская, снявшаяся в российско-украинском сериале «Пончик Люся», собирала средства на нужды нацбатальона «Азов»*. Подобные акции она проводит регулярно. Об этом сказано на страничках в ее соцсетях.

Рита Бурковская называет себя «актрисой, солдатом и главой медиа». Она собирает средства для ВСУ. В 2024 году актриса вложилась и в нацбатальон.

«Часть моего сбора на “Хамви” для “Азова”* закрыта», — говорится в посте Риты Бурковской.

Между тем украинские боевики попали в первый «котел» при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом. Российские войска окружили формирования под Константиновкой в ДНР. В «котле» оказались порядка 2 тысяч солдат ВСУ. Они находятся между Константиновкой и Часовым Яром.

*- организация признана террористической в РФ и запрещена.

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