Актриса Рита Бурковская, снявшаяся в российско-украинском сериале «Пончик Люся», собирала средства на нужды нацбатальона «Азов»*. Подобные акции она проводит регулярно. Об этом сказано на страничках в ее соцсетях.
Рита Бурковская называет себя «актрисой, солдатом и главой медиа». Она собирает средства для ВСУ. В 2024 году актриса вложилась и в нацбатальон.
«Часть моего сбора на “Хамви” для “Азова”* закрыта», — говорится в посте Риты Бурковской.
Между тем украинские боевики попали в первый «котел» при новом главкоме ВСУ Михаиле Драпатом. Российские войска окружили формирования под Константиновкой в ДНР. В «котле» оказались порядка 2 тысяч солдат ВСУ. Они находятся между Константиновкой и Часовым Яром.
*- организация признана террористической в РФ и запрещена.