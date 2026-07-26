Бойцы группировки «Центр» уничтожили «Молниями» укрытия ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем группировки войск «Центр» нанес серию точных ударов дронами самолетного типа «Молния-2» по укрытиям с живой силой ВСУ на добропольском направлении, уничтожив их. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что на добропольском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» выявили движение пехоты ВСУ, а также вскрыли несколько оборудованных укрытий противника. Координаты целей были переданы на командный пункт батальона для принятия решения на огневое поражение.
«Расчетом БПЛА заранее было подготовлено несколько ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа “Молния-2”, которыми и нанесли удар по противнику. Серией точных ударов укрытия с живой силой ВСУ были уничтожены», — говорится в сообщении.
Контроль поражения целей осуществлялся средствами объективного контроля в режиме реального времени. Боевая работа расчетов БПЛА создает условия для продвижения штурмовых подразделений и освобождения населенных пунктов ДНР.