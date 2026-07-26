Дроноводы «Южной» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Николаевке и Кондратовке

Кроме того, по данным Минобороны, в ходе воздушной разведки в Краматорске на стоянке был обнаружен пикап, который использовался для перевозки личного состава и материальных средств для ВСУ. В район цели был выведен ударный БПЛА, который вывел автомобиль из строя без возможности восстановления. Еще одно транспортное средство — квадроцикл — в Дружковке уничтожили операторы дронов 17-й артиллерийской бригады.