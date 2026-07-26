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Дроноводы «Южной» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Николаевке и Кондратовке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотных систем Южной группировки войск в Николаевке и Кондратовке уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, которые противодействовали наступающим российским штурмовым подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Два пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков были уничтожены расчетами БПЛА Южной группировки войск в Николаевке и Кондратовке», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Николаевке замаскированный пункт управления беспилотниками разведчики выявили в лесополосе. На цель с коптера был сброшен боеприпас, который спровоцировал пожар и последующую детонацию внутри пораженного укрытия. В населенном пункте Кондратовка укрытие с расчетом БПЛА атаковали беспилотники с осколочно-фугасной боевой частью. Цель удара достигнута — укрытие с оборудованием и расчетом было уничтожено.

Кроме того, по данным Минобороны, в ходе воздушной разведки в Краматорске на стоянке был обнаружен пикап, который использовался для перевозки личного состава и материальных средств для ВСУ. В район цели был выведен ударный БПЛА, который вывел автомобиль из строя без возможности восстановления. Еще одно транспортное средство — квадроцикл — в Дружковке уничтожили операторы дронов 17-й артиллерийской бригады.

Расчеты разведывательных и ударных дронов Южной группировки ежедневно выявляют и уничтожают транспортные средства ВСУ в тыловых районах, нарушая систему снабжения украинских подразделений и снижая их боевые возможности.

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