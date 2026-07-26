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Группировка «Запад» уничтожила 48 пунктов управления БПЛА и 151 беспилотник ВСУ

Противник также потерял станцию спутниковой связи Starlink, 2 квадроцикла, 29 робототехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили в числе прочего 48 пунктов управления БПЛА, 109 тяжелых коптеров, 39 БПЛА самолетного типа и 3 барражирующих боеприпаса ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 109 тяжелых квадрокоптеров противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 48 пунктов управления БПЛА, станция спутниковой связи Starlink, 2 квадроцикла, 29 робототехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника», — сказал офицер.

Также, по словам Бигмы, общевойсковыми подразделениями группировки, в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены три миномета противника.

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