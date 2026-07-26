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Артиллерия «Востока» уничтожила более 10 опорников и 40 военных ВСУ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 группировки войск «Восток» в Запорожской области уничтожили более 10 опорных пунктов и свыше 40 военнослужащих ВСУ, находившихся на оборудованных позициях в лесополосах. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Там рассказали, что операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки обнаружили передвижение живой силы ВСУ между оборудованными позициями в Запорожской области. В ходе наблюдения, в том числе техническими средствами разведки, были выявлены опорные пункты ВСУ, размещенные в лесополосах. Координаты целей передали артиллерийским расчетам.

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 нанесли удары по укреплениям, укрытиям и огневым точкам ВСУ. В результате огневого поражения уничтожены более 10 опорных пунктов и более 40 боевиков ВСУ, находившихся на оборудованных позициях в лесополосах», — говорится в сообщении.

Уничтожение укреплений снизило устойчивость обороны ВСУ и обеспечило дальнейшее продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области.

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