Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

«Группы воздушного прикрытия группировки войск “Восток” обнаружили приближение нескольких групп беспилотников ВСУ в Запорожской области. Противник пытался провести разведку позиций и нанести удары тяжелыми гексакоптерами. После обнаружения воздушных целей военнослужащие организовали их сопровождение и перехват до выхода беспилотников к позициям подразделений группировки войск “Восток”. В результате боевой работы уничтожены более 20 БПЛА самолетного типа TOR, “Шарк” и “Лелека”, а также более 30 тяжелых ударных гексакоптеров типа “Баба-яга”, — говорится в сообщении.
Действия групп воздушного прикрытия не позволили противнику провести разведку и нанести удары по позициям группировки «Восток» в Запорожской области.
Кроме того, операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение резервов ВСУ к позициям. Украинские военные перемещались небольшими группами, используя лесополосы для скрытного выхода к переднему краю. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА. Ударами FPV-дронов были уничтожены группы противника на маршрутах движения, оставшиеся военнослужащие ВСУ, попытавшиеся укрыться в лесополосах, также были обнаружены и атакованы. В результате уничтожены более 15 человек личного состава, переброска резервов ВСУ на этот участок сорвана.