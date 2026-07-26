Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Группы воздушного прикрытия группировки войск «Восток» в Запорожской области обнаружили и уничтожили более 50 беспилотников ВСУ, включая ударные гексакоптеры и разведывательные дроны, сорвав воздушную атаку противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Группы воздушного прикрытия группировки войск “Восток” обнаружили приближение нескольких групп беспилотников ВСУ в Запорожской области. Противник пытался провести разведку позиций и нанести удары тяжелыми гексакоптерами. После обнаружения воздушных целей военнослужащие организовали их сопровождение и перехват до выхода беспилотников к позициям подразделений группировки войск “Восток”. В результате боевой работы уничтожены более 20 БПЛА самолетного типа TOR, “Шарк” и “Лелека”, а также более 30 тяжелых ударных гексакоптеров типа “Баба-яга”, — говорится в сообщении.

Действия групп воздушного прикрытия не позволили противнику провести разведку и нанести удары по позициям группировки «Восток» в Запорожской области.

Кроме того, операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение резервов ВСУ к позициям. Украинские военные перемещались небольшими группами, используя лесополосы для скрытного выхода к переднему краю. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА. Ударами FPV-дронов были уничтожены группы противника на маршрутах движения, оставшиеся военнослужащие ВСУ, попытавшиеся укрыться в лесополосах, также были обнаружены и атакованы. В результате уничтожены более 15 человек личного состава, переброска резервов ВСУ на этот участок сорвана.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше