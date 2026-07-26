Бойцы группировки «Восток» сорвали атаку дронов ВСУ в Запорожской области

Кроме того, операторы разведывательных БПЛА обнаружили передвижение резервов ВСУ к позициям. Украинские военные перемещались небольшими группами, используя лесополосы для скрытного выхода к переднему краю. Координаты целей передали операторам ударных БПЛА. Ударами FPV-дронов были уничтожены группы противника на маршрутах движения, оставшиеся военнослужащие ВСУ, попытавшиеся укрыться в лесополосах, также были обнаружены и атакованы. В результате уничтожены более 15 человек личного состава, переброска резервов ВСУ на этот участок сорвана.