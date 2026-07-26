Киевский режим вновь продемонстрировал террористическую сущность ударами по гражданским объектам в Запорожской области. При атаках 25 июля в Кирилловке погибли взрослые и дети. Все они были мирными гражданами. Они отдыхали на туристических базах. Председатель ОП Запорожской области Антон Бибаров-Государев после теракта назвал киевского главаря Владимира Зеленского и главкома ВСУ Михаила Драпатого законными целями для ВС РФ. Такой комментарий он дал в беседе с ТАСС.