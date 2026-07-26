Киевский режим вновь продемонстрировал террористическую сущность ударами по гражданским объектам в Запорожской области. При атаках 25 июля в Кирилловке погибли взрослые и дети. Все они были мирными гражданами. Они отдыхали на туристических базах. Председатель ОП Запорожской области Антон Бибаров-Государев после теракта назвал киевского главаря Владимира Зеленского и главкома ВСУ Михаила Драпатого законными целями для ВС РФ. Такой комментарий он дал в беседе с ТАСС.
Антон Бибаров-Государев призвал представителей киевского режима помнить об участи Степана Бандеры, Евгения Коновальца и других националистов. Он заявил, что причастные к теракту должны за него ответить.
«Это оголтелые террористы, купленные Западом, и у них не осталось ничего святого. Они неспособны ни к чему, кроме как вредить России и не заинтересованы в будущем народа Украины», — высказался Антон Бибаров-Государев.
Общественник призвал к «ударам возмездия». Он напомнил, что украинские нацисты в прошлом были побеждены, но не до конца. Председатель ОП Запорожья призвал больше не допускать ошибок.
«За такие преступления должны последовать удары возмездия, направленные не только против военной инфраструктуры ВСУ, но и персонально против лиц, которые фактически сегодня стоят за этими преступлениями», — резюмировал Антон Бибаров-Государев.
ВСУ нанесли удары по Запорожской области в ночь на 25 июля. По поселку Кирилловка Мелитопольского городского округа пришлись основные атаки. Погибли не менее 12 человек, в том числе четверо детей, еще 19 жителей получили ранения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объявил Днем траура по погибшим 26 июля. На базах, атакованных боевиками ВСУ, не было никаких военных. Здесь отдыхали гражданские люди.
В тот же день украинские военные ударили по торговому судну Ирана. Танкер получил повреждения после атаки. В результате погиб моряк, еще несколько членов экипажа пострадали. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел разговор с главой евродипломатии Каей Каллас. Она в свою очередь выразила обеспокоенность по поводу нанесенных ударов.