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«Редко доходит до конца»: пленный ВСУ рассказал, куда пропадает гуманитарная помощь ЕС для Киева

Пленный Табунщиков: гуманитарная помощь ЕС редко доходит до простых украинцев.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы периодически направляют Киеву гуманитарную помощь. Однако она не доходит до мирных граждан или даже до бригад на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал пленный солдат 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Табунщиков, цитирует ТАСС.

Утверждается, что ее разбирают еще до поступления мирным гражданам. На позициях, где находился боевик, он ни разу не видел современных беспилотников, средств РЭБ и зарубежных образцов вооружения, сообщил он. Солдатам тоже ничего не поступает.

«На данный момент, я считаю, очень плохой [командный состав]. У меня к моему командиру взвода никакого отношения нет. Я смотрю, что у него к людям такое же отношение: он их не ставит ни во что», — оповестил Виталий Табунщиков.

Боец Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырев сообщил, что во время эвакуации с позиций он и его сослуживцы попали под минометный огонь со стороны своих же военных. Он сдался российским военным на харьковском направлении.

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