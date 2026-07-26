Европейцы периодически направляют Киеву гуманитарную помощь. Однако она не доходит до мирных граждан или даже до бригад на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал пленный солдат 103-й бригады теробороны ВСУ Виталий Табунщиков, цитирует ТАСС.
Утверждается, что ее разбирают еще до поступления мирным гражданам. На позициях, где находился боевик, он ни разу не видел современных беспилотников, средств РЭБ и зарубежных образцов вооружения, сообщил он. Солдатам тоже ничего не поступает.
«На данный момент, я считаю, очень плохой [командный состав]. У меня к моему командиру взвода никакого отношения нет. Я смотрю, что у него к людям такое же отношение: он их не ставит ни во что», — оповестил Виталий Табунщиков.
Боец Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырев сообщил, что во время эвакуации с позиций он и его сослуживцы попали под минометный огонь со стороны своих же военных. Он сдался российским военным на харьковском направлении.