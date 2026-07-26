Украина обречена: профессор США предрек Киеву незавидную участь

Американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале заявил, что Россия побеждает в конфликте, в то время как Украина рискует перестать существовать как функционирующее государство.
По словам профессора, у США нет ракет для Patriot для передачи Украине, и реальной замены им не существует. При этом российская армия располагает огромными запасами бомб, ракет и дронов и продолжает массированные удары по Украине, отметил Миршаймер.
Политолог обратил внимание, что российские войска уже фактически заблокировали Одессу как порт. Он выразил уверенность, что Украина потерпит поражение в конфликте. По его оценке, киевский режим столкнется с катастрофическими потрясениями. Украина выйдет из конфликта как «нефункционирующее государство-обрубок».
Вооруженные силы России продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектами портовой инфраструктуры Украины. Под ударом оказываются логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности ВСУ. В Минобороны РФ сообщали, что за прошедшую неделю, с 18 по 24 июля, российские войска поразили военные объекты ВСУ в пяти украинских портах: «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев».