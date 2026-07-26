Минобороны сообщило об ударе по военным объектам на Украине

Накануне российские военные поразили три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов, а также инфраструктуру портов Черноморск, Одесса и Николаев. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины, и исключительно по военной инфраструктуре.