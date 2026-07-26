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Минобороны сообщило об ударе по военным объектам на Украине

В результате удара ВС РФ по Украине поражены предприятия по сборке и хранению беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования по Киеву и Одесской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате удара поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, которые использовались для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Накануне российские военные поразили три сухогруза, осуществлявшие доставку военных грузов, а также инфраструктуру портов Черноморск, Одесса и Николаев. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, задействованным в обеспечении Вооруженных сил Украины, и исключительно по военной инфраструктуре.