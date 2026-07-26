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ВС РФ ударили по предприятиям ВПК в Киеве и порту Черноморск

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по Киеву и поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявили в Минобороны России 26 июля.

Источник: РИА "Новости"

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что помимо Киева ВС РФ также поразили объекты военной инфраструктуры в Одесской области. В порту Черноморск были уничтожены использовавшиеся для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов портовые объекты.

Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.