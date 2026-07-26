ВС РФ ударили по предприятиям ВПК в Киеве и порту Черноморск

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве, задействованные в производстве, сборке, хранении беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что помимо Киева ВС РФ также поразили объекты военной инфраструктуры в Одесской области. В порту Черноморск были уничтожены использовавшиеся для доставки, хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов портовые объекты.
Удар наносился высокоточным оружием наземного и воздушного базирования.