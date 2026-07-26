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ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных

ВСУ перебрасывают под Харьков насильно мобилизованных на фоне больших потерь.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные насильно мобилизованными в 2026 году украинцами. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады, которые перебрасываются из тыловых районов в Харьковскую область на фоне крупных потерь ВСУ.

В пятницу Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. В ходе установления контроля над Ивашкином часть военнослужащих 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ сдалась в плен российским бойцам. В ведомстве уточнили, что украинские военные добровольно сложили оружие, осознав безнадежность сопротивления.

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