Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает на харьковское направление подразделения, укомплектованные насильно мобилизованными в 2026 году украинцами. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, речь идет о подразделениях 24-й отдельной механизированной бригады, которые перебрасываются из тыловых районов в Харьковскую область на фоне крупных потерь ВСУ.
В пятницу Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. В ходе установления контроля над Ивашкином часть военнослужащих 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ сдалась в плен российским бойцам. В ведомстве уточнили, что украинские военные добровольно сложили оружие, осознав безнадежность сопротивления.