ВСУ перебрасывают на харьковское направление насильно мобилизованных

В пятницу Министерство обороны РФ сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. В ходе установления контроля над Ивашкином часть военнослужащих 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ сдалась в плен российским бойцам. В ведомстве уточнили, что украинские военные добровольно сложили оружие, осознав безнадежность сопротивления.