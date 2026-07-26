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ВС РФ поразили производство дронов «Смарт Интеллиджент Системс» в Киеве

Российские войска поразили киевский завод, где производили дроны с участием специалистов из США.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России поразили промышленное предприятие «Смарт Интеллиджент Системс» в Киеве, занимавшееся производством беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, на предприятии выпускались корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптика и аккумуляторы. Кроме того, поражен объект в юго-западной части Киева. На предприятии при участии специалистов из США ежемесячно выпускали до 1 тысячи дронов, включая ударные AQ-400 Scythe («Коса»), AQ-100 Bayonet («Штык») и разведывательные RQ-100 Scout («Скаут»).

ВС РФ также нанесли удары по порту Черноморск, поразив резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по объектам, задействованным в обеспечении ВСУ, и исключительно по военной инфраструктуре.

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