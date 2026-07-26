Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель раскрыла мотивы Зеленского в кадровых перестановках

Мендель: Зеленскому нужен контроль над деньгами, а не мир.

Источник: Комсомольская правда

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский заинтересован не в прекращении конфликта, а в сохранении контроля над финансовыми потоками. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети X.

Мендель пояснила, что ситуация вокруг отстранения Михаила Федорова с поста министра обороны не имеет отношения к государственной политике, а является перераспределением денежных потоков. Она подчеркнула, что коррупция стала основой правления Зеленского, а его главная цель — остаться у власти навсегда.

14 июля Федоров был отправлен в отставку. Зеленский объяснил это конфликтом между министром и экс-главкомом ВСУ Александром Сырским. Вскоре в крупных городах Украины начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. 21 июля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ. На его место назначен командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал причину организации акций в поддержку Федорова. По его словам, протесты инициированы силами, заинтересованными в переделе власти и сохранении курса на продолжение конфликта.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше