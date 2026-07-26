Мендель пояснила, что ситуация вокруг отстранения Михаила Федорова с поста министра обороны не имеет отношения к государственной политике, а является перераспределением денежных потоков. Она подчеркнула, что коррупция стала основой правления Зеленского, а его главная цель — остаться у власти навсегда.