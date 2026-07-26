Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский заинтересован не в прекращении конфликта, а в сохранении контроля над финансовыми потоками. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети X.
Мендель пояснила, что ситуация вокруг отстранения Михаила Федорова с поста министра обороны не имеет отношения к государственной политике, а является перераспределением денежных потоков. Она подчеркнула, что коррупция стала основой правления Зеленского, а его главная цель — остаться у власти навсегда.
14 июля Федоров был отправлен в отставку. Зеленский объяснил это конфликтом между министром и экс-главкомом ВСУ Александром Сырским. Вскоре в крупных городах Украины начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. 21 июля Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ. На его место назначен командующий Объединенными силами ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал причину организации акций в поддержку Федорова. По его словам, протесты инициированы силами, заинтересованными в переделе власти и сохранении курса на продолжение конфликта.