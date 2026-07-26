ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Черноморск

Российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам на территории Украины. На этот раз были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в воскресенье, 26 июля. Тогда ВС РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами. Те, в свою очередь, были предназначены для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины. Другие подробности пока не приводятся.
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