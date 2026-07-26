ВС России поразили резервуары с ГСМ в порту Черноморск

Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в воскресенье, 26 июля. Тогда ВС РФ нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами. Те, в свою очередь, были предназначены для обеспечения боевиков Вооруженных сил Украины. Другие подробности пока не приводятся.