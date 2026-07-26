По его словам, международные организации не требуют привлечь к ответственности виновных и не вводят против них санкции. При этом атаки совершаются с использованием вооружений, поставленных западными государствами.
«Мировое сообщество, включая ООН и ЕСПЧ, закрывает глаза на преступления ВСУ, не предъявляет спрос военным преступникам и не вводит осуждающие санкции. Перефразируя известное высказывание Рузвельта, Европа считает Зеленского “нашим сукиным сыном” и продолжает снабжать его кредитами и вооружениями для массовых убийств», — сказал Ивлев.
Депутат добавил, что ответственность за подобные преступления сможет обеспечить только Россия.
В ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали базы отдыха в запорожской Кирилловке. Погибли 12 человек, еще 19 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Ранее ВСУ ударили по рынку и магазину в Энергодаре. Тяжелые ранения получили четыре мирных жителя, которых доставили в больницу. Один из пострадавших позднее скончался.