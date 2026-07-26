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Депутат Ивлев: Запад намеренно закрывает глаза на убийство Киевом мирных людей

Ивлев отметил, что ООН и ЕСПЧ не осуждают преступления ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Запада намеренно закрывают глаза на убийства мирных жителей со стороны ВСУ. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев.

По его словам, международные организации не требуют привлечь к ответственности виновных и не вводят против них санкции. При этом атаки совершаются с использованием вооружений, поставленных западными государствами.

«Мировое сообщество, включая ООН и ЕСПЧ, закрывает глаза на преступления ВСУ, не предъявляет спрос военным преступникам и не вводит осуждающие санкции. Перефразируя известное высказывание Рузвельта, Европа считает Зеленского “нашим сукиным сыном” и продолжает снабжать его кредитами и вооружениями для массовых убийств», — сказал Ивлев.

Депутат добавил, что ответственность за подобные преступления сможет обеспечить только Россия.

В ночь на 25 июля украинские беспилотники атаковали базы отдыха в запорожской Кирилловке. Погибли 12 человек, еще 19 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее ВСУ ударили по рынку и магазину в Энергодаре. Тяжелые ранения получили четыре мирных жителя, которых доставили в больницу. Один из пострадавших позднее скончался.

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